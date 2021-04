Sarah Paulson méconnaissable sur le tournage de la dernière saison d'American Horror Story

C'est le lot de tous les acteurs de la série à succès créée par Ryan Murphy. Chaque saison un nouveau personnage à incarner et on peut dire que cette saison, Sarah Paulson a été gâtée par la production ! L'actrice de 46 ans a été aperçue sur le plateau de tournage de la dixième saison de la série horrifique le 26 avril dernier et il faut bien avouer qu'il est difficile de la reconnaître.

American Horror Story s'attaque régulièrement à des moments ou des personnages importants de l'histoire américaine et cette dixième saison ne devrait pas échapper à cette règle. Pour les biens du scénario Sarah Paulson incarnera à l'écran Linda Tripp. Ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant, c'est un des personnages clés du scandale qui a entraîné la procédure de destitution de Bill Clinton après les révélations concernant ses relations sexuelles avec Monica Lewinsky.

Une transformation très année 90

Ce scandale sexuel qui a eu un retentissement médiatique mondial sera donc au centre de la future saison de la série et à voir la transformation physique qu'a subi Sarah Paulson, on peut se dire que le résultat devrait être assez bluffant. Affublée d'énormes lunettes rondes et d'une perruque blonde, l'actrice a l'air d'avoir 20 ans de plus et de peser quelques kilos de plus, sans compter sur un accoutrement très années 90 qui lui donne le look rétro recherché. On s'y croirait !