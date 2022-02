Billie Eilish héroïque : elle interrompt son concert pour secourir une fan en détresse

La chanteuse Billie Eilish s'est montrée héroïque envers une fan lors d'un de ses concerts. Lors d'une étape de son Happier Than Ever tour, la chanteuse de 20 ans qui nous a habitué aux changements de look a stoppé son spectacle quelques instants pour venir en aide à une spectatrice dans le besoin. Dans une vidéo prise lors du show, Billie Eilish remarque une fan en détresse avant d'interrompre son concert. Après avoir compris que cette dernière avait des difficultés à respirer, elle a demandé à son équipe si quelqu'un avait un inhalateur.

Une fois que l'équipe de la chanteuse a trouvé l'inhalateur tant réclamé, l'interprète de Bad Guy s'est frayée un chemin dans la foule en déclarant : "Nous en avons un, ça va aller, nous en avons un (...). Les gars donnez-lui du temps. Ne vous pressez pas", a-t-elle dit, en attendant que l'inhalateur fasse effet. Voyant que le reste du public commençait à perdre patience, l'artiste a demandé à tout le monde de se calmer : "Détendez-vous, ça va, détendez-vous." Elle a ensuite vérifié par deux fois que la ventilation était bonne avant de reprendre le concert.