"Pour être honnête, depuis l'âge de 11 ans" : Billie Eilish, comment le porno a changé sa vie...

Après avoir étonné ses fans avec son nouveau look fin d'année 2021, Billie Eilish a de nouveau surpris son public après avoir fait des révélations troublantes à la télévision américaine : elle a révélé regarder du porno depuis l'âge de 11 ans.

La chanteuse du titre Bad Guys a confié que le porno qu'elle a découvert à l'école primaire "a détruit [ses] neurones". La jeune femme de 20 ans a abordé cette part d'ombre dans le Howard Stern Show. "Je regarde beaucoup de porno, pour être honnête, depuis l'âge de 11 ans", avant de poursuivre "je pense que c'est une honteux pour les femmes". La star a enchainé : "Je pense que ça a vraiment détruit mes neurones, je sens que l'exposition au porno m'a vraiment fait des dégâts". Elle est allée plus loin encore et a admis que la consommation de contenu pornographique a changé sa perception du sexe et des relations intimes. En août dernier, elle avait déjà évoqué les problèmes d'acceptation de soi...

Billie Eilish a poursuivi pour aller de révélation en révélation : "J'étais vierge. Je n'avais rien fait du tout. Les premières fois que j'ai eu des relations sexuelles, je ne me rendais pas compte que je n'aimais pas ça. Parce que je me disais, c'est ce que tu es censée aimer". Elle a admis consommer majoritairement du porno sadomasochiste et avoir souffert de terreurs nocturnes et paralysies du sommeil.

C'est par ces révélations que la chanteuse a souhaité sensibiliser le jeune public aux dangers du porno : "Je suis tellement en colère contre le porno. Je m'en veux à moi-même de penser que c'est normal". La jeune artiste a accusé l'industrie du porno de dégrader l'image des femmes. "La manière dont les vagins sont représentés dans les pornos est une putain de folie. (...) Aucun vagin ne ressemble à ça. Le corps des femmes ne ressemble pas à ça. Nous ne jouissons pas comme ça".

La révélation des Grammy Awards 2020 n'a pas souhaité s'étendre sur sa vie sentimentale. On ne sait pas si elle est en couple : "Je ne flirt pas vraiment avec les gens. L'année dernière je pensais que je resterais célibataire pour le reste de ma vie. Je ne pouvais vraiment pas m'imaginer avec quelqu'un."