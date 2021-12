Billie Eilish transformée : elle révèle son nouveau look et surprend ses fans

"Je vous manque ?", demande-t-elle en légende de son autoportrait. Évidemment, sa mise en ligne a suscité de nombreuses réactions, de la part d'internautes ravis de cette transformation. "OH MON DIEU", "JÉSUS CHRIST", "Oh mon Dieu t'es tellement beeeeelle", peut-on lire dans les commentaires. Les followers de Billie Eilish valident unanimement sa nouvelle couleur.

Ainsi, Billie Eilish marque la fin d'une ère qui aura duré près de 9 mois. Elle avait choqué la toile en se présentant en blonde en mars dernier. L'artiste l'était encore lors de ses dernières apparitions publiques. Le 6 novembre dernier, Billie a assisté au gala annuel Art + Film présenté par Gucci (maison dont elle est l'égérie) au musée LACMA, à Los Angeles. Le 28 septembre 2021, la jeune femme était une des invités de marque de l'avant-première du film Mourir peut attendre, nouvel épisode de la saga James Bond, à Londres. Elle y a même rencontré Kate, duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Charles.

L'importance de l'apparence a toujours été un sujet sérieux pour Billie Eilish. La chanteuse a longtemps refusé de s'exposer en ne portant que des vêtements amples. Les difficultés à montrer son corps disparues, Billie continue de rassurer les internautes en faisant preuve d'honnêteté. "Je vois des gens sur les réseaux, qui ne me ressembleraient jamais. Et immédiatement, je me dis : 'Comment ils arrivent à ressembler à ça ? Je connais les rouages de l'industrie et ce que les gens utilisent avec les photos, et je sais réellement que ce qui semble réel est peut-être faux. Mais quand même, dès que j'en vois, mon dieu, ça me rend vraiment triste. Pourtant, j'ai beaucoup de confiance en moi et je suis très heureuse avec ma vie... Mais évidemment je ne suis pas satisfaite de mon corps. Mais qui l'est ?", s'est-elle demandée au mois d'août.