Billie Eilish raciste ? Une ancienne vidéo fait scandale, la pop star s'excuse platement

C'est une vidéo TikTok très ancienne qui est à l'origine de cette affaire. D'après le Daily Mail, la chanteuse Billie Eilish aurait eu un comportement odieux et raciste envers la communauté asiatique. Dans la courte vidéo, l'artiste n'est alors qu'une adolescente de 13 ou 14 ans, imitant l'accent asiatique et utilisant le mot "ch*netoque". La polémique a pris beaucoup d'ampleur et la jeune femme, qui a été choisie pour interpréter la chanson du nouveau film de la saga James Bond, s'est excusée auprès de ses fans, dans un très long message via son compte Instagram, lundi 21 juin.

"Dans la vidéo qui circule, je répète un mot entendu dans la chanson Fish de Taylor, The Creator. A cette époque-là, je ne savais pas que ce terme pouvait porter atteinte aux membres de la communauté asiatique. Je suis embarrassée et consternée", explique l'interprète de Lovely. "Mis à part mon ignorance et mon âge, rien n'excuse le fait que c'était blessant et pour cela, je suis désolée", assure Billie Eilish, qui affirme néanmoins ne pas s'être moquée des Asiatiques ou de leur accent.