Black M bâché par Léa Djadja : il a voulu l'embrasser, ça a mal fini...

On le sait, leur histoire d'amour est très belle... et elle dure, surtout, depuis bien longtemps ! Léa Djadja et Black M se sont rencontrés le tournage du titre Wati bon son, du groupe Sexion d'Assaut, et le chanteur avait eu un véritable coup de coeur pour la jeune femme. Aujourd'hui, ces deux-là sont mariés et ont deux beaux enfants, Isaac, né le 13 mars 2012 et Sinaa, qui a récemment fêté ses 2 ans, en septembre dernier. Pourtant, les choses partaient très mal entre eux puisque l'attirance n'allait, au tout début, que dans un sens.

Je me suis fait friendzoner chez elle

Comme elle l'explique dans son livre Apprendre à s'aimer en 365 jours, paru aux éditions Marabout, Léa Djadja avait signé, pour ce job, l'un de ses tous premiers contrats. La maquilleuse souhaitait donc rester professionnelle jusqu'au bout des ongles, et ne surtout pas céder aux avances répétées de Black M. Questionné sur la personne qui avait fait le premier pas dans ce couple, lors d'une interview accordée à la matinale du Mouv', le rappeur n'a pas pu s'empêcher de revivre ces premiers instants avec douleur. "Je me suis fait bâcher, je me suis fait friendzoner chez elle, rappelle-t-il. J'ai essayé de l'embrasser chez elle et voilà, elle m'a mis.... un bâche. A domicile."