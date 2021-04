Blake Lively : Enfant, elle a été détenue et interrogée... à Disneyland !

La vie privée et l'enfance des stars fascinent leurs millions de fans ! Ceux de Blake Lively (ré)apprennent un étonnant scoop sur l'actrice. Plus jeune, elle a été interpellée pour avoir fraudé dans un célèbre parc d'attraction...

Ce scoop, Blake Lively l'avait révélé elle-même, en mars 2009, sur le plateau de l'émission The Late Show with David Letterman. Venue pour faire la promotion de la série Gossip Girl dont elle était l'héroïne, Blake a répondu aux questions du présentateur et évoqué son enfance. "J'allais à Disneyland deux fois par semaine quand j'étais petite, ma mère venait me chercher à l'école et m'y emmenait régulièrement. Mais on m'a bannie pendant un an", confiait-elle. Et d'ajouter : "Je suis allée à la prison de Disney."

À 6 ans, Blake Lively et son grand frère (alors âgé de 12 ans) ont été interpellés par des agents du parc d'attraction, pour y être entrés frauduleusement. "Si vous vous tamponnez en quittant le parc et vous aspergez de la laque dessus, vous pouvez le transférer sur la main de quelqu'un d'autre. Dans le parking, il a demandé à quelqu'un si on pouvait le faire. On l'a fait, et on a passé les portiques. Il y a des gens habillés en civil qui vous approchent et disent : 'Excusez-nous, pouvez-vous nous suivre ?', et ils nous emmènent à l'écart, s'était souvenue Blake Lively. On est allés en souterrain, il y avait que des pièces blanches, les gens étaient habillés en blanc, le mobilier est blanc, et on nous a interrogés... Ils voulaient qu'on avoue que nous étions entrés frauduleusement et nous bannir à vie, mais on a tenu bon ! Ils ont dit qu'ils nous avaient vus sur les vidéos de surveillance du parking."

L'interdiction a depuis été levée. Blake Lively a pu retrouver Mickey, le héros de son enfance, lors de sa dernière visite au Disneyland de Marne-La-Vallée, en 2018.