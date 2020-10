Blake Lively : Les pieds de la comédienne au coeur d'un vaste buzz

Les vêtements, les accessoires, on savait qu'elle les portait à la perfection. On ignorait, en revanche, qu'un don de créatrice se terrait au fond du coeur de Blake Lively. Le jeudi 22 octobre 2020, alors qu'elle prenait la pose sur Instagram avec Ryan Reynolds, la comédienne de 33 ans a dévoilé une photographie qui a déclenché plus d'un éclat de rire. Sur le cliché, qui était initialement prévu pour sensibiliser les américains aux votes anticipés, elle s'est effectivement... dessiné des chaussures aux semelles rouges à l'aide de son téléphone, plutôt que d'en porter.

Mon droit de ne pas porter de chaussures qui auraient ruiner mon look

Si vous zoomez sur l'image, vous constaterez certainement que les talons de Blake Lively sont irréels. Prise en plein délit de contrefaçon virtuelle, notre ancienne Serena van der Woodsen a fini par plaider coupable sur les réseaux sociaux. Elle a même proposé ses services à Louboutin et a demandé à la griffe si elle pouvait être intéressée par une "griffonneuse pieds nus avec une vaste expérience sur iPhone". Bientôt la reconversion ? "Est-ce que vous pouvez voir à quel point j'étais heureuse à l'idée de quitter mon pyjama pour aller voter ? Questionne-t-elle. Bien sûr, c'était un vote par correspondance avec un masque qui me recouvrait le visage. Mais j'ai utilisé mon droit de vote. Et mon droit de ne pas porter de chaussures qui auraient ruiné mon look."