Blake Lively : Première apparition clinquante depuis la naissance de sa 3e fille

Le congé maternité, c'est terminé. Six mois seulement après la naissance de son 3e enfant, Blake Lively a repris du service pour défendre le dernier film dont elle est l'héroïne : The Rythm Section, de Reed Morano. Si la date de sortie du long métrage est encore inconnue, la ville de New York a eu droit à une projection exclusive en présence des acteurs principaux et de la réalisatrice. Jude Law, Raza Jaffrey, Max Casella et Mark Burnell se sont tous rendus à la Brooklyn Academy of Music, le 27 janvier 2020. Mais la vraie star, celle que l'on attendait depuis si longtemps, c'était elle.

Dans une longue robe de velours noir, l'élégance chic signée Dolce & Gabbana, Blake lively a dévoilé une silhouette sublime. Le baby blues semble donc être une donnée inconnue pour la comédienne de 32 ans, déjà maman de James – née le 16 décembre 2014 – et d'Inez – le 30 septembre 2016. Et c'est papa qui s'est chargé d'officialiser la naissance. Alors que le silence régnait sur les réseaux sociaux, et que le magazine People annonçait l'accouchement très secret de l'actrice, Ryan Reynolds avait partagé par surprise une photographie en compagnie du nouveau-né, une petite fille adorable dont on ignore le prénom.