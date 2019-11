Blake Lively supprime l'intégralité de son compte Instagram... sauf une vidéo !

Dans The Rhythm Section, Blake Lively donne la réplique à Jude Law, Max Casella et Sterling Brown. Elle incarne une mère de famille qui perd l'intégralité de son clan dans un crash d'avion... et se transforme en tueuse assoiffée de sang et de vengeance en découvrant qu'il ne s'agissait pas du tout d'un accident. Dans la vraie vie, l'actrice américaine coule des jours heureusement plus paisibles. Déjà maman d'une petite James et d'une petite Inez, elle a donné naissance à leur petite soeur – dont le prénom est toujours inconnu – à la fin de l'été 2019. Pas sûr qu'elle embarque sa petite troupe dans un jet privé de sitôt...