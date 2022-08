Blanche Gardin divorcée de Nicolas Deconinck : un mariage rock'n'roll... avant une dispute ?

Révélée par sa participation dans le Jamel Comedy Club en 2006, Blanche Gardin est aujourd'hui une comédienne à succès. On la retrouve ce soir dans le film Selfie diffusé sur France 2 et dans lequel figurent entre autres Elsa Zylberstein, Max Boublil, Manu Payet ou encore Fanny Sidney.

Mais avant de devenir une comédienne à succès, Blanche Gardin a connu un passé difficile. En août 2020, la jeune femme de 45 ans a sorti une biographie intitulée La Vie rêvée de Blanche Gardin (éditions l'Archipel) en collaboration avec la journaliste Nathalie Simon dans lequel elle était revenue sur son premier mariage avec Nicolas Deconinck, artiste peintre. C'est au début des années 1990 que les deux tourtereaux se sont rencontrés sur les bancs du lycée avant de concrétiser en 1998 et divorcer en 2004."Blanche est arrivée dans un magnifique sari couleur bordeaux avec ses yeux vert bouteille et une légèreté intellectuelle visible physiquement, je l'ai trouvée splendide. C'est la première fois que je la voyais habillée autrement qu'avec un pantalon militaire et des docks", a raconté l'ex-mari de Blanche Gardin dans la bio. L'actrice de 45 ans s'est même souvenue de son mariage avec l'actrice de 45 ans où ils étaient déguisés en Frida Kahlo et Diego Rivero : "Nous avions fait fabriquer nos alliances chez Tati Or et ils se sont trompés dans l'orthographe des noms à l'intérieur. Au lieu de mettre Blanche et Nico, ils avaient écrit Blanche et Rico", s'est-elle souvenue.

"Nous n'étions qu'un, nous nous protégions mutuellement"

Nicolas Deconinck, qui avait accompagné Blanche Gardin en hôpital psychiatrique après leur rupture, a fait d'autres confidences à la journaliste Nathalie Simon : "Nous n'étions qu'un, nous nous protégions mutuellement, nous volions régulièrement du saumon dans les supermarchés et passions nos nuits à parler en mangeant du saumon fumé à gogo", a-t-il confié.

Mais à force de trop en dire, l'artiste peintre a fini par s'attirer les foudres de son ex-femme qui n'aurait pas apprécié les confidences de son ex-mari à Nathalie Simon. Blanche Gardin, qui s'est depuis remise en couple avec l'humoriste américain Louis C.K, serait même remontée contre lui. Y'aurait-il de l'eau dans le gaz entre Blanche Gardin et son ex-amant ? Affaire à suivre...