Blanche Gardin choque avec une blague "à vomir" sur Samuel Paty

Elle est connue pour ne pas prendre des pincettes. Son humour grinçant et sans limite a fait les belles heures de ses spectacles, Il faut que je vous parle ou plus récemment, en 2018, Bonne nuit Blanche. Hélas, Blanche Gardin a tenté un trait d'humour qui n'était pas au goût de tous. Le matin du 2 novembre 2020, la populaire humoriste a voulu rendre le sourire à ceux qui vivent mal cette période de maladie, d'attentats multiples et d'isolation sociale en inscrivant sur sa page Facebook : "Samuel Paty, il ressemblait étrangement à Xavier Dupont de Ligonnès, nan ?" Fausse bonne idée ?

Vous êtes la pire des ordures

Difficile de faire le parallèle entre un homme qui a tué sa femme et ses enfants avant de disparaître dans la nature et un autre qui a perdu la vie en essayant d'inculquer la liberté d'expression. Le 16 octobre dernier, le professeur d'histoire-géographie a été décapité par Abdoullakh Anzorov, à Conflans-Sainte-Honorine, après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. "Ecoeuré par Blanche Gardin et son humour qui n'en n'est pas, peut-on lire sur Twitter, au sein d'une vague de commentaires offusqués. Vous demandez de la dignité aux autres, mais vous êtes la pire des ordures avec votre comparaison avec ce professeur dix fois plus courageux que vous. Vous êtes à vomir."