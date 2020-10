Emmanuel et Brigitte Macron "bouleversés" : superbe lettre hommage à Samuel Paty

Ce mercredi 21 octobre 2020, les Français disent tous : #JeSuisProf pour rendre hommage à Samuel Paty. La première dame Brigitte Macron a rédigé une très jolie lettre pour saluer la mémoire de cet enseignant, mort décapité par un terroriste dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine. Absente de la cérémonie prévue à la Sorbonne, car isolée chez elle à cause du coronavirus, elle a partagé par écrit son émotion.

Dans une lettre publiée par Le Parisien, intitulée Etre prof, Brigitte Macron écrit : "C'est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière, parce que chaque leçon est importante ; c'est entrer dans une classe et s'y sentir à sa juste place (...) c'est aussi remarquer quand ils décrochent et aller les récupérer ; c'est être heureux quand vous les avez fait réagir à ce qui vous émeut (...) c'est développer leur esprit critique pour les rendre libres. Tout cela, Samuel, vous le saviez et, mieux encore, vous l'incarniez. Car vous aviez la plus haute idée de ce qu'est le métier d'enseignant." Samuel Paty enseignait l'histoire-géographie et avait récemment initié ses élèves au sujet de la liberté d'expression et avait notamment partagé avec eux des caricatures de Charlie Hebdo.

Brigitte Macron, particulièrement marquée par ce drame car elle-même a été prof et continue de s'investir dans le domaine de l'éducation, se démarque avec cette lettre par une démarche jusqu'ici inédite de sa part. "Elle a toujours participé aux hommages, mais elle ne s'est jamais impliquée comme cela en rédigeant un tel message. C'était très important pour elle de coucher avec des mots ce qu'elle ressent en ce moment", a précisé son entourage au journal. Elle a rencontré la famille de Samuel Paty lundi 19 octobre et a pris la plume quelques heures plus tard. "Votre famille nous a témoigné au président de la République et à moi-même, de votre grande exigence et de votre extrême tolérance. Leur dignité nous a bouleversés. Aujourd'hui avec vous nous sommes tous profs", a conclu la première dame.

Samuel Paty recevra la légion d'honneur à titre posthume et il sera également fait commandeur des palmes académiques, a fait savoir Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education. En outre, une minute de silence et une "séquence éducative" auront lieu le 2 novembre dans tous les établissements "sans exception".