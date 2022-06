Bob Sinclar : Une vidéo très osée révèle... son pénis ?!

C'est une grosse somme d'argent...

Le titre Love Generation est sans doute l'un des plus connu de la discographie de Bob Sinclar. Il avait, entre autres, été rendu populaire par l'émission Star Academy, qui l'avait utilisé en guise de générique dès l'année 2006 et pour une durée de trois ans. Autant dire que, composée à l'entre-jambe ou non, cette mélodie a rapporté gros à ses créateurs. "C'est 5 millions d'euros, révélait récemment l'artiste. Mais je ne suis pas tout seul sur le titre. On est cinq auteurs-compositeurs. Ça a été vraiment un collectif au moment du studio, chacun y a apporté sa patte. Donc il y a les droits d'auteur à diviser en tout et après, en production, donc il faut se diviser et ça fait une jolie somme. C'est une grosse somme d'argent, mais qui est évidemment soumise à l'impôt, on oublie pas ça".

Avec cet argent, Bob Sinclar a acheté un appartement pour mettre sa famille à l'abri "pour toujours". L'histoire ne nous dit pas si les collègues avec qui il a écrit et composé Love Generation étaient, eux aussi, en peignoir au moment des faits...