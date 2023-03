Bons plans : craquez pour l'un de ces 3 appareils à raclette, actuellement à prix cassés !

L'appareil à raclette dépliable de Korona

Avec une forme originale et innovante, l'appareil à raclette Korona vous offre une facilité d'utilisation hors pair. Grâce à sa conception articulée bien pensée, vous pourrez faire le choix d'utiliser individuellement ou ensemble les deux parties de l'appareil. Vous pouvez ouvrir l'appareil jusqu'à 180° et ainsi l'obtenir sur une longueur de plus d'1 mètre.

Le revêtement des poêlons est antiadhésif ce qui vous offre un nettoyage plus facile ! Vous ne risquerez pas non plus que votre fromage reste accroché. 8 spatules vous sont également fournies pour plus facilement faire couler votre fromage dans votre assiette et ainsi rendre votre expérience encore meilleure.

La plaque spéciale grillades vous permet de préparer de délicieux steaks, des légumes croquants ou encore de savoureuses crevettes délicatement cuites. Si vous avez prévus d'être 4 autour de votre table, les deux interrupteurs marche-arrêt sont séparés et permettent d'utiliser qu'une seule partie de l'appareil.

Achetez dès maintenant votre appareil à raclette Korona, à 101,84€ sur Cdiscount !