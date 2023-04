Bons plans : recap sur les offres de la semaine qu'il ne fallait pas manquer !

La machine à café à grains Krups

L'une des boissons les plus consommées dans le monde entier n'est autre que le café ! Hautement apprécié par plus d'un Français sur deux, ce breuvage est depuis toujours, une véritable denrée populaire. Que ce soit chez soi, au bureau, le matin ou le soir, toute occasion est bonne pour déguster un délicieux café. En plus d'être aimée pour son goût, cette boisson constitue une grande source d'énergie.

Depuis quelques années, les machines à café avec broyeur intégré sont de plus en plus répandues et ne cessent de trouver leur place au sein des cuisines chez les particuliers. Et ce n'est pas un hasard ! Elles vous offrent la meilleure alternative d'obtenir du café fraîchement moulu en broyant les grains de café au moment de l'extraction.

La machine à café Essential de Krups est dotée d'un broyeur intégré qui vous assure une technologie novatrice et bien pensée afin que vous puissiez obtenir les meilleurs arômes du café. Vous lui trouverez aisément une place au sein de votre cuisine grâce à son format compact et élégant ! Elle dispose de 15 boissons préenregistrées afin de vous faire gagner du temps dans la préparation de votre boisson préférée.

De plus, vous pourrez enregistrer 8 recettes sur mesure afin d'obtenir un café exactement comme vous l'aimez, avec la bonne température, la bonne intensité et la bonne quantité ! Ne vous inquiétez pas, votre machine est très intuitive et vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos cafés. Une buse vapeur est intégrée afin que vous puissiez réaliser de délicieuses et onctueuses mousses de lait.

Caractéristiques :

Marque : Krups

Couleur : noir

Dimensions : ‎33 x 34.5 x 36.5 cm

Poids : 3,12kg

Capacité : 1,6L

Puissance : 1450 watts

Matériau : acier

