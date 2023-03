Bosh : ce mixeur-plongeur est en réduction chez Amazon, dépêchez-vous !

Le mixeur-plongeur de Bosch

Le mixeur-plongeur ErgoMixx de Bosch est un appareil qui vous offre une polyvalence ainsi qu'une grande puissance. Il vous permet de mixer, hacher, mélanger, fouetter et émulsionner. Cet outil est équipé d'un moteur de 600 watts, ce qui lui permet de traiter toutes sortes d'ingrédients, du plus mou au plus dur, rapidement et facilement.

Sa poignée en caoutchouc et sa prise en main confortable vous permettent une simplicité d'utilisation, même si vous devez l'utilisez un long moment. De plus, le pied de votre mixeur-plongeur est doté d'un mécanisme Click&Go breveté qui vous assure un démontage des accessoires rapide et sans effort.

Le mixeur-plongeur Ergomixx dispose également d'une fonction Turbo pour les travaux les plus exigeants et fastidieux, ainsi que d'un régulateur de vitesse pour ajuster la puissance en fonction de vos besoins. Avec ses accessoires supplémentaires tels qu'un mini-hachoir, un fouet en inox, un gobelet gradué et un presse-purée, le mixeur-plongeur ErgoMixx est un appareil multifonctionnel parfait pour combler tous vos besoins en cuisine !

Caractéristiques :

Marque : Bosch électroménager

Couleur : blanc, gris

‎Dimensions : 5.5 x 39.3 x 6.2 cm

Poids : 1,61kg

Puissance : 600 watts

Voltage : 240 volts

Matériau : plastique, inox

Caractéristique spéciale : 12 vitesses + turbo

