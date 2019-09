Brad Pitt aux Alcooliques anonymes : l'acteur revient sur sa rude expérience

Côté professionnel, tout roule pour Brad Pitt. Actuellement à l'affiche du nouveau film de Quentin Tarantino, Once upon a time... in Hollywood, l'acteur de 55 ans s'apprête également à défendre son prochain projet : Ad Astra, long-métrage de James Gray, qui sortira en salles le 18 septembre 2019. Lors d'une interview accordée au New York Times, il a toutefois expliqué que sa vie personnelle n'était pas au sommet de sa gloire au moment du tournage et notamment à cause des "soucis familiaux" qu'il devait traverser. "Le truc, c'est qu'on porte tous en nous la douleur, le chagrin et deuil, précise-t-il. On passe la plupart du temps à le cacher, mais c'est là, c'est toujours là en nous."

Sans aucune gène, Brad Pitt a accepté de se confier à propos de ses problèmes de boisson et des rendez-vous qu'il prend auprès des alcooliques anonymes : "Il y avait tous ces hommes assis en cercle, qui étaient ouverts et honnêtes d'une manière que je n'avais encore jamais vue. C'était un espace sûr où personne ne se jugeaient... en fait, c'était très libérateur de dévoiler cette part d'ombre. C'était très important de le faire." Au moment de son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt avait entre autres été accusé par sa femme d'être un père dangereux. Il s'en serait même pris physiquement à son aîné, Maddox, qu'il ne voit plus jamais sans un entourage composé de thérapeutes.

Angelina Jolie marquée par le divorce

Elle a beau camper les personnages féminins les plus badass du cinéma, Angelina Jolie est aussi sensible et fragile. La comédienne, qui arborera bientôt les cornes obscures de Maléfique dans la suite de la saga Disney, a elle aussi vécu un tournage plutôt rude. "Je suis comme tout le monde, a-t-elle raconté à E! News. Et plus particulièrement ces dernières années, qui n'ont pas été les plus faciles de ma vie. Je ne me suis pas sentie spécialement forte."