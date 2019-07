Bradley Whitford (The Handmaid's Tale) marié à Amy Landecker après 4 ans d'amour

Bradley Whitford, 59 ans, s'est marié avec sa compagne depuis plus de quatre ans, Amy Landecker ! L'actrice américaine de 49 ans a publié une photo issue de leur cérémonie intimiste, le 18 juillet 2019. On les découvre à la sortie de l'église, blotti l'un contre l'autre. Pour ce grand jour, Amy Landecker portait une simple robe courte bleue à fleurs. L'acteur de The Handmaid's Tail, lui, portait un costume bleu marine, sans cravate. Petite particularité : il semblerait que les époux aient été emmenés jusqu'à l'autel par leurs deux chiens. À savoir un petit toutou blanc qui ressemble à un chihuahua et un boxer marron au poitrail blanc.

Bradley Whitford et Amy Landecker ont commencé à se fréquenter en 2015. En mars 2018, l'actrice était apparue durant la cérémonie des Oscars avec une superbe bague de fiançailles annonçant leur mariage imminent. Ensemble dans la vie et réunis sur le petit écran, ils sont tous deux au casting de la série Amazon Transparent. Lui interprète Magnus Hirschfeld et elle, Sarah Pfefferman.