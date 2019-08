Brahim Asloum : Coulisses de son mariage avec Justine, enceinte de 6 mois

Le 8 juillet 2019, Brahim Asloum (40 ans) et sa compagne Justine Pouget (27 ans) se sont mariés à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Une union qui a eu lieu quelques semaines après l'abandon du boxeur retraité dans l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Retour en photos sur cette belle cérémonie.

Le champion olympique à Sydney en 2000 et champion du monde WBA en 2007 et sa compagne, attachée technico-commerciale chez Dolce & Gabbana, attendent leur premier enfant. L'occasion pour la mariée de mettre en avant son joli baby bump lors de leurs noces. Justine Pouget, qui a opté pour une tenue de couleur blanche, tradition oblige, a apporté sa touche d'originalité en choisissant de se marier dans une combinaison accessoirisée d'un châle légèrement transparent et de chaussures rouges. Une tenue chic et simple, à l'image de la cérémonie.

Inondé de bonheur, Brahim Asloum, qui avait mis un noeud papillon pour l'occasion, n'a pas lâché la main de sa femme et a multiplié les gestes tendres lorsque sa belle épouse a versé une larme de joie face à la vingtaine d'invités. "L'émotion n'est pas comparable. C'est la plus belle médaille de ma vie", a déclaré le sportif, comme l'a rapporté Gala, qui a assisté à l'échange des voeux. Le couple, qui a eu un coup de foudre lors de sa rencontre par hasard à la station de ski Les Menuires, a ensuite réuni ses invités dans une brasserie du 17e, Chez Augustin.

Nul doute que cette journée de bonheur a fait oublier à Brahim Asloum les conditions de vie difficiles lors du tournage de Je suis une célébrité, sortez-moi de là.