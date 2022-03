Bridgerton 2 : Une star absente, Simone Ashley et Charithra Chandran assurent le show à l'avant-première

Les fans de la série Les Chroniques de Bridgerton n'attendent qu'une chose depuis qu'ils ont terminé la première saison sur Netflix : la suite. Et ils touchent enfin du doigt leur rêve. Ce vendredi 25 mars, la seconde saison sera enfin disponible sur la plateforme. Mais certains chanceux pourront zapper le premier épisode et passer à la suite. Ce mardi 22 mars, quand les uns se délectaient d'un épisode de Koh-Lanta riche en rebondissements, les autres assistaient à l'avant-première mondiale de la saison 2 des Chroniques de Bridgerton justement. L'événement s'est déroulé au musée du Tate Modern à Londres. La foule en délire a pu applaudir les principaux acteurs de cette deuxième salve d'épisodes. S'il n'a pas pu rencontrer René-Jean Page, interprète du duc de Hastings après son départ de la série, le public a eu l'honneur de rencontrer les autres stars.

Jonathan Bailey, interprète d'Anthony Bridgerton, s'est présenté entouré des deux soeurs qui lui font la cour dans la série : Simone Ashley, alias Kate Sharma et Charithra Chandran, qui prête ses traits à Edwina Sharma. Le trio a joué le jeu devant les caméras, entretenant un peu plus le mystère quant à l'évolution de leur situation dans Les Chroniques de Bridgerton. Shonda Rhimes, productrice de la série, avait fait elle aussi le déplacement, accompagnée de Luke Thompson, Luke Newton et Golda Rosheuvel, respectivement Benedict, Colin Bridgerton et la reine Charlotte.