Brigitte Bardot : Le suicide comme "porte de sortie", elle se confie

Bien évidemment, c'est depuis chez elle, confinée à La Madrague, que Brigitte Bardot a accordé une interview au magazine Paris Match pour son numéro du 19 novembre 2020. Un entretien lors duquel l'ancienne actrice de 86 ans donne de ses nouvelles en pleine crise sanitaire et explique son choix de rééditer ses mémoires, Initiales B.B. (éd. Grasset). L'occasion pour elle de revenir sur sa première tentative de suicide à seulement 16 ans, un acte d'amour désespéré, mais pas seulement.

Dans ses mémoires, B.B. raconte avoir essayé de mettre fin à ses jours en 1950, en mettant la tête dans le four, parce que ses parents l'empêchaient de voir Roger Vadim. Une première pulsion suicidaire qui n'a malheureusement pas été la seule... "Très jeune, je me suis dit que la vie ne valait pas la peine si l'on devait en souffrir. J'avais donc le suicide comme porte de sortie, explique Brigitte Bardot à nos confrères. A mon âge, aujourd'hui et avec beaucoup de recul, je trouve que c'est une lâcheté."

Sans surprise, la star du film Et Dieu... créa la femme attribue sa survie à ses chers animaux. "Heureusement que je ne me suis pas suicidée, parce que je n'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai fait pour les animaux", a-t-elle ajouté. La cause animale est d'ailleurs, selon elle, la seule chose qui la retient encore sur cette terre : "Pourtant, je peux vous dire que cela m'oblige à me confronter au pire, en termes de détresse, d'infamie, d'injustice (...). Mais je le suppose pour les animaux, plus pour moi."

Qu'en est-il alors de son compagnon Bernard d'Ormale, son époux depuis maintenant 28 ans ? "C'est mignon, l'amour de Bernard, bien sûr ; mais j'en ai eu d'autres... Jamais l'amour d'un homme ne m'a donnée envie de continuer à vivre, Brigitte Bardot confie-t-elle. C'est la détresse animale qui me porte et me donne envie de me battre, de continuer..."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Brigitte Bardot dans le magazine Paris Match du 19 novembre 2020.