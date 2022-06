Brigitte Bardot : Le visage de Julia de Nunez, qui incarne l'icône sur France 2, enfin dévoilé

C'est la série qui risque de faire parler. France 2 proposera au premier semestre 2023 une fiction de six épisodes de 52 minutes sur Brigitte Bardot. Et pour ce biopic, la jeune comédienne choisie pour interpréter l'icône française lui ressemble trait pour trait. Ce lundi 13 juin 2022, a été dévoilée une photo de Julia de Nunez dans la mini-série sur BB co-réalisée par Danièle Thompson et Christopher Thompson. Et la ressemblance est vraiment troublante. Même bouche sensuelle, même blondeur juvénile, l'actrice âgée de 20 ans a été tenue secrète pendant longtemps.

Julia de Nunez fera ses débuts de comédienne en prêtant ses traits à B.B., rapporte Le Parisien. Nos confrères précisent qu'elle a été formée à l'école d'art dramatique Périmony, qui a notamment vu se succéder Fanny Ardant, Jean-Pierre Bacri, François Cluzet, André Dussollier, Gérard Darmon, Camille Cottin ou bien Sara Giraudeau. Au casting de cette fiction tant attendue, elle retrouvera Victor Belmondo (Roger Vadim), Géraldine Pailhas et Hippolyte Girardot qui joueront ses parents, ou encore Jules Benchetrit (Sami Frey).

Le casting dévoilé

Quid du pitch ? L'intrigue démarre quand Brigitte Bardot n'a alors que 15 ans pour s'achever quand elle en aura 25. Ce qui permettra de revenir sur des moments marquants de cette époque, entre 1949 et 1959, comme lorsque l'actrice a pris la pose en couverture du magazine ELLE, ou est tombée amoureuse de Roger Vadim avant de l'épouser lorsqu'elle a eu 18 ans. C'est à ses 22 ans que la jeune parisienne a joué dans Et Dieu créa la Femme qui changea sa vie à jamais. La fiction pour France 2 a été tournée durant quatre mois à Paris ainsi qu'à Saint-Tropez.