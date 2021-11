Brigitte et Emmanuel Macron : Leurs looks bien différents en maillots de rugby !

Le président de la République Emmanuel Macron, en visite lundi 15 novembre 2021 au Centre national du rugby à Marcoussis, a souhaité "la gagne" aux Bleus cinq jours avant leur match contre les All Blacks, après avoir félicité l'équipe féminine qui a elle largement dominé (38-13) la Nouvelle-Zélande ce week-end, le 13 novembre. "Bravo, belle victoire, il n'y a plus rien qui vous arrête d'ici au Mondial", qui se tiendra du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande, a déclaré le chef de l'Etat à l'adresse de la capitaine des Bleues, Gaëlle Hermet. A ses côtés, son épouse Brigitte Macron, ravie de partager ce moment sous le signe du sport. Le couple Macron s'est ensuite vu offrir deux maillots signés par l'ensemble des joueuses, pour un look bien différent pour le tandem habitué des tenues sophistiquées ! Après de grands rendez-vous politiques internationaux - G20 et COP26 - et la commémoration chargée en émotion de l'Armistice, cette visite sportive se fait sous le signe de la bonne humeur pour le duo présidentiel, loin des tensions politiques à l'approche des élections présidentielles.

Après avoir partagé le déjeuner du XV de France masculin, le président s'est ensuite installé dans la salle d'honneur pour un échange avec les joueurs au terme duquel il leur a souhaité à eux aussi "la gagne" contre les redoutables Néo-Zélandais, après deux victoires cet automne face aux Pumas (29-20) et aux Géorgiens (41-15). "Pour le groupe, c'est un temps inspirant qui va donner de l'énergie à toute l'équipe, a affirmé en préambule le manager Raphaël Ibanez. On est là pour vous écouter, pour que vous nous fassiez partager vos échecs comme vos réussites". A son arrivée sur le perron de la résidence du XV de France, le président n'avait pas manqué de souhaiter un "bon anniversaire" au capitaine du XV masculin, Antoine Dupont, qui fête lundi ses 25 ans.