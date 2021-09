Brigitte Macron bouleversée par Gogo, 94 ans, la plus vieille écolière du monde

Brigitte Macron a rencontré une femme exceptionnelle : Gogo, une vieille dame de 94 ans, de nationalité Kényane qui a repris ses études malgré son âge avancé. C'est lors de l'avant-première du documentaire Gogo : La plus vieille écolière du monde de Pascal Plisson, que la première dame a pu échanger avec cette femme qui se bat pour l'éducation de toutes les femmes kényanes. Il faut dire que Gogo, de son vrai nom Priscilla Sitienei, a un parcours fou. La nonagénaire s'est battue pour pouvoir s'instruire et rattraper son retard.

Invitée sur Touche Pas à Mon Poste ce mercredi 1er septembre, elle a répondu aux questions de Cyril Hanouna et a confié que, chaque semaine, elle allait demander au directeur d'école de son village bien vouloir la laisser intégrer une des classes de son établissement.

Malvoyante, Gogo a dû également se faire opérer de la cataracte avant de s'inscrire à l'école et entrer au CM2. Bernard Montiel, proche ami de Brigitte Macron, a fait quelques confidences : "J'ai vu ce film il y a deux mois maintenant et j'en ai parlé à la première dame. Elle a rencontré Gogo lors de l'avant-première, mardi soir. Elle était ravie de la rencontrer et ce film, plein de messages merveilleux, l'a sensibilisée. Brigitte Macron est aussi très impliquée dans l'éducation."