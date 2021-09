Diaporama Brigitte Macron bouleversée par Gogo, 94 ans, la plus vieille écolière du monde

Brigitte Macron bouleversée par Gogo, 94 ans, la plus vieille écolière du monde

Priscilla Sitienei alias Gogo, la plus vieille écolière du monde a rencontré Brigitte Macron. © Veeren/Bestimage

Priscilla Sitienei alias Gogo et Pascal Plisson - Avant-première du film "Gogo" de Pascal Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Priscilla Sitienei alias Gogo et Pascal Plisson - Avant-première du film "Gogo" de Pascal Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Pascal Plisson, Priscilla Sitienei alias Gogo et sa petite fille - Avant-première du film "Gogo" de Pascal Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Sammy Kiplagat Chepsiror (directeur de l'école Leader's vision school au Kenya), Priscilla Sitienei alias Gogo et sa petite fille, Bernard Montiel, guest - Avant-première à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Priscilla Sitienei alias Gogo, la plus vieille écolière du monde et Pascal Plisson - Avant-première du film "Gogo" de P. Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Pascal Plisson, Priscilla Sitienei alias Gogo et sa petite fille - Avant-première du film "Gogo" de Pascal Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Semi-exclusif - Stéphane Hasbanian (co-producteur du film), Pascal Plisson, Sammy Kiplagat Chepsiror (directeur de l'école Leader's vision school au Kenya), Priscilla Sitienei alias Gogo et sa petite fille - Avant-première du film "Gogo" de Pascal Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

Ramzi Khiroun (co-producteur du film), Pascal Plisson, Priscilla Sitienei alias Gogo et sa petite fille, Stéphane Hasbanian (co-producteur du film) - Avant-première du film "Gogo" de P. Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. © Veeren/Bestimage

15 / 19

Pascal Plisson, Priscilla Sitienei alias Gogo et sa petite fille - Avant-première du film "Gogo" de Pascal Plisson à l'Ugc Bercy à Paris le 31 aout 2021. Elle a 94 ans, vit dans un village au Kenya, et a décidé d'apprendre à lire et à compter en intégrant une classe de CM2. © Veeren/Bestimage