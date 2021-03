Brigitte Macron "tellement sexy" : une star internationale est sous le charme

Qui aurait pu croire que Brigitte Macron soit un jour érigée en icône de la sensualité par une star internationale ? Après avoir confié avoir longtemps été sujette aux pensées suicidaires et être une alcoolique et une droguée "en rémission", Sia a révélé aux journalistes du JDD trouver la femme du président Emmanuel Macron très séduisante. Selon elle, l'ancienne enseignante dégagerait même une aura de sexualité et serait extrêmement attirante. "Brigitte Macron est tellement sexy !" affirme-t-elle.

Brigitte Macron et Catherine Deneuve en tête du classement

Interrogée par rapport à un sondage qui prétend que la majorité des femmes de 50 ans n'ont plus aucune sexualité, l'interprète des titres Snowman et Cheap Thrills pense au contraire qu'il est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle épanouie lorsque l'on est senior. Selon elle, la ménopause ne provoquerait en rien une baisse de la libido. Pour étayer son point de vue, Sia cite une autre personnalité française connue pour avoir brillé dans les films Belle de jour, Peau d'Âne et Les demoiselles de Rochefort : Catherine Deneuve. "Heureusement, Catherine Deneuve est là pour nous prouver le contraire..." dit-elle à propos du postulat de cette étude. L'actrice française de 77 ans serait par ailleurs "la femme la plus sexy du monde" selon Sia.

Pour rappel, la chanteuse et compositrice australienne vient de dévoiler son tout premier film baptisé Music. L'histoire retrace la vie d'une dealeuse de drogue (interprétée par l'actrice Kate Hudson) qui doit prendre en charge sa demi-soeur autiste (jouée par Maddie Ziegler). Au cours d'une interview avec le magazine Variety, l'artiste a révélé qu'il pourrait d'ailleurs s'agir de son dernier projet artistique. "Je vais sortir ce film et je crois que je vais prendre ma retraite, parce que je suis fatiguée après avoir fait ce film, c'était très exigeant. Je ne crois pas que je partirais en tournée ou autre, je suis fatiguée. Et je me sens heureuse que ce film soit mon grand final", a-t-elle déclaré.

L'intégralité de l'interview de Sia est à découvrir dans l'édition du 21 mars 2021 du Journal du dimanche.