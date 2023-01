Brigitte Macron ultra-chic : le détail imparable et élégant de son look qui rappelle celui de Kate Middleton

Avec Brigitte Macron, c'est une règle qui ne se dément jamais : l'élégance et la classe, ça la connait ! Invitée spéciale de Gilles Bouleau ce lundi soir sur TF1 pour parler de l'Opération Pièces Jaunes qui se déroulera jusqu'au 11 février 2023 (pour la 34ème année consécutive !), la première dame avait opté pour un look très chic composé d'une veste vert olive et d'un chemisier blanc.

Une tenue plutôt sobre, qui correspond parfaitement à son style en général : qu'elle apparaisse à l'Elysée, en déplacement ou même à l'étranger, seule ou au bras de son mari Emmanuel Macron, la Première dame, toujours particulièrement élégante, reste la plupart du temps dans les tons clairs et neutres qu'elle affectionne. On se rappelle d'ailleurs de la différence flagrante entre son manteau gris à Washington et celui, rose Barbie, de Jill Biden !

Mais son chemisier au col lavallière rappelait cependant ceux portés par l'une des princesses les plus médiatiques du moment, Kate Middleton. La jeune femme aime en effet particulièrement ce look, lui-même inspiré de Lady Diana. Et elle le porte dès qu'elle le peut : entre les robes, les chemisiers ou les blouses... C'est l'une des pièces maîtresses de son look ! Très récemment, lors de son voyage à Boston en décembre, la femme du prince William avait d'ailleurs fait mouche avec un chemisier rose pâle, accordé à un tailleur violet très près du corps.

Bel hommage à Bernadette Chirac

Alors, simple hasard ou jolie inspiration ? En tout cas, les spectateurs ont aimé sa "féminité à l'état pur", comme on peut le lire sur Twitter. Mais aussi son hommage à Bernadette Chirac, longtemps engagée pour cette cause des Pièces Jaunes : "Si vous le permettez, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les Français parce que je n'ai pas pu le faire... Et j'ai une pensée toute particulière ce soir pour madame Chirac, à qui je souhaite également une bonne année, et que je remercie pour ce qu'elle a fait pour les Pièces Jaunes", a-t-elle lancé, un peu émue, au journaliste d'emblée.

Une interview qui a dû se faire en léger différé : en effet, le soir-même, Brigitte Macron a parfaitement tenu son rôle de première dame à l'Elysée, devant le premier ministre japonais Fumio Kishida en visite pour quelques jours à Paris.