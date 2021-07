Britney Spears en guerre avec sa soeur Jamie Lynn ? La chanteuse "profondément blessée"

Si vous suivez Britney Spears sur les réseaux sociaux, vous savez qu'elle partage très régulièrement des vidéos sur lesquelles elle danse. Fan des sons d'Indila ou de son ex Justin Timberlake, la chanteuse se lance, bien souvent, dans des chorégraphies survoltées à base de tours très multiples sur elle-même. Et visiblement, elle ne reçoit pas que des bons commentaires suite à ces performances, tant et si bien qu'elle a fini par réagir. "Pour ceux qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse. Vous voyez, je ne vais monter sur aucune scène prochainement avec mon père qui décide ce que je porte, ce que je dis, ce que je fais ou ce que je pense, explique-t-elle. Ca fait 13 ans que je le fais. Je préfère encore partager des vidéos de moi dans mon salon plutôt que sur la scène de Las Vegas."

Tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir

Les vannes sont ouvertes, depuis qu'elle a décidé de prendre la parole devant la cour suprême de Los Angeles le 23 juin dernier. Éreintée par la critique, alors qu'elle se bat déjà au quotidien contre son père Jamie, Britney Spears a précisé qu'elle était bloquée, artistiquement, depuis bien trop longtemps. "Je ne vais pas remettre tout ce maquillage et retourner sur scène alors que je ne peux pas faire ce que je veux, que je ne sors que des remix de mes vieilles chansons depuis des années et que je supplie pour pouvoir chanter des nouveaux titres dans mes spectacles pour mes fans... alors j'abandonne, poursuit-elle. Je n'aime pas que ma soeur se pointe à certaines cérémonies pour chanter mes chansons à moi. Mon soi-disant système de soutien ne fait que me blesser profondément ! Cette tutelle tue mes rêves. Alors tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir, et l'espoir est la seule chose dans ce monde qu'il est difficile de détruire. Même si certains essayent."