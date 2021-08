Britney Spears : Nouvelles déconvenues juridiques pour la chanteuse...

Elle n'est pas encore sortie d'affaire. Alors que Britney Spears avait obtenu une première victoire en étant autorisée à engager l'avocat de son choix, et que ce dernier - Mathew Rosengard - avait assuré qu'il ferait son maximum pour accélérer la procédure, un nouveau mur s'érige face à eux. Selon les informations du Daily Mail, la juge californienne Brenda Penny a refusé les deux requêtes de l'artiste : avancer la prochaine audience et la libérer, immédiatement, de la tutelle de son père Jamie Spears.

Britney Spears va devoir attendre sagement, encore, jusqu'au 29 septembre 2021 pour savoir si l'affaire avance. Son cas sera traité au même titre que les onze autres dossiers prévus au calendrier ce jour-là. Et tous les éléments à disposition des juges ne jouent pas en sa faveur. Après avoir expliqué qu'il agissait pour le bien de sa fille, Jamie Spears a assuré, le vendredi 6 août 2021, qu'elle était "malade mentale" et qu'il n'y avait "aucune raison" de lui retirer la charge de ses affaires et de sa fortune. Il a ajouté que, selon Jodi Montgomery, sa co-tutrice, sa fille lutterait plus que jamais. Elle ne prendrait plus ses divers traitements et serait devenue complètement hors de contrôle.