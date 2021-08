Bruno Guillon en larmes pour la dernière des Z'amours, Jean-Luc Reichmann en soutien

Au fil des années et des émissions, il a découvert tous les secrets de l'amour avec des couples tous plus farfelus les uns que les autres. Après près de 26 ans de bons et loyaux services, Bruno Guillon a annoncé la fin de l'émission Les Zamours le 21 août 2021 sur France 2. Et parce qu'il na "pas les mots" et semble très peiné d'arrêter cette belle aventure, l'animateur a préféré écrire sur les pancartes fétiches du programme son ressenti et sa peine, plutôt que de parler face aux téléspectateurs.

"Voilà... C'était la dernière des Z'amours. J'ai pas les mots... Au nom de tous les équipes qui ont travaillé pour vous distraire depuis 1995, merci. Et surtout... Aimez-vous" confie-t-il juste avant de se dévoiler, les larmes aux yeux. Rejoint par toute l'équipe de l'émission, Bruno tente de reprendre ses esprits entouré de ses collègues de France Télévisions, tous très attristés par cette annonce. Grands absents de cette toute dernière émission, Tex - de son vrai nom Jean-Christophe Le Texier qui avait été viré suite à une blague très maladroite sur les femmes battues - et Jean-Luc Reichmann , premier animateur de l'émission qui a tenu à adresser un mot bienveillant aux présentateurs.

"Cher Bruno, Cher Tex, Très Chères équipes des Z'AMOURS. C'est en 1995 qu'a débuté cette merveilleuse histoire qui se termine aujourd'hui. Merci Merci Merci à tous et surtout un énorme BRAVOOOO pour ce magnifique parcours" a-t-il indiqué sur Instagram, en légende d'un cliché dévoilant les trois présentateurs qui se sont succédés au cours de l'émission fétiche de France 2.