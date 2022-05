Bruno (Mariés au premier regard) "halluciné" : sa soeur fait polémique, il dénonce un montage "trompeur"

Les experts ont fait du bon travail cette année dans Mariés au premier regard. Notamment en réunissant Bruno et Alicia, compatibles à 83%. Entre eux, tout se passe merveilleusement bien depuis le début de l'aventure, si ce n'est un court épisode de panique lorsqu'ils ont perdu le chat de la jolie blonde. Le couple a même passé un cap lorsque l'ingénieur en travaux de 31 ans a donné les clés de chez lui à son épouse, laissant alors présager un futur radieux.

Mais une personne semble s'opposer à leur bonheur, la soeur de Bruno, Carine. En effet, la jeune femme apparaît toujours très perplexe depuis le mariage, n'hésitant pas à faire quelques mises en garde à la fois auprès de Bruno mais aussi d'Alicia. Ces appréhensions agacent fortement les téléspectateurs, fans du couple que forment les deux candidats. Carine est donc devenue la cible des critiques. Et ça, Bruno a bien du mal à l'accepter.

Sur Instagram, après un moment d'absence, le jeune homme a donc pris la parole pour dénoncer les internautes les plus virulents mais aussi pour se plaindre du montage de l'émission, lequel fait passer sa soeur pour une mauvaise personne. "J'ai choisi de participer à une superbe expérience télévisée pour trouver l'amour et vivre quelque chose d'exceptionnel. Tout s'est très bien passé en interne, je tiens vraiment à le dire, mais la sélection des images et des phrases choisies pour la diffusion sont TROMPEUSES. Il est évident que lorsque je vois cette déferlante de haine qui s'abat sur ma famille, j'ai beaucoup de mal à ne pas perdre pied", a-t-il écrit.

Bruno a ensuite expliqué avoir lui-même assisté à la vague de méchanceté adressée à sa soeur Carine après avoir regardé un épisode avec elle. "J'ai halluciné de voir ce qu'elle recevait comme messages, des commentaires plus répugnants les uns que les autres sous mes publications avec elle", s'est-il désolé, soulignant que c'est ce qui l'avait poussé à s'éloigner des réseaux.