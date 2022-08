Bruno (Mariés au premier regard) lourdement blessé : Alicia lui sauve la mise !

Le candidat de Mariés au premier regard 2022 a connu une mésaventure le 28 juillet dernier. Alors qu'il était en plein match de football, Bruno s'est blessé. Et les nouvelles ne sont guère réjouissantes pour l'époux d'Alicia comme les internautes ont pu le découvrir le 2 août.

A l'occasion de leurs 10 mois de mariage, Bruno et Alicia - qui étaient compatibles à 83% - ont organisé un live sur Instagram afin de répondre aux questions de leurs abonnés. Mais avant cela, l'ingénieur en génie civil de 31 ans a évoqué une blessure qu'il s'est faite. "Tous les jeudis, je fais du foot en salle avec mes collègues et je me suis blessé au foot jeudi dernier lors d'un changement de direction. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un face à face avec un autre joueur. Je suis parti d'un côté et ma cheville est restée plantée sur le terrain. Du coup, je me suis fait très très très très mal", a-t-il tout d'abord expliqué.

Grâce à Alicia qui est infirmière, Bruno a pu réaliser des examens médicaux en urgence. Il a aussi pu avoir un rendez-vous rapide avec un chirurgien orthopédique. Si après une fracture, rien n'a été vu, une échographie a mis en avant un souci. "Lundi j'ai fait un scanner et le soir j'ai vu le chirurgien orthopédique qui m'a confirmé une fracture du talus. Le talus, c'est ce qui tient le tibia et la cheville", a-t-il révélé. Et sa femme d'ajouter : "C'est très rare. Le chirurgien a dit que c'était bizarre de se faire ça au foot parce qu'en général, ce type de fractures arrive aux yamakasi par exemple."

En octobre prochain, Bruno doit passer une IRM pour voir si ses ligaments sont touchés. Pour l'heure, sa cheville est trop gonflée pour voir quoi que ce soit. "C'est une entorse violente par-dessus la fracture violente", a précisé Alicia. En attendant, le frère de Carine va devoir se ménager afin de ne pas aggraver la situation et éviter une opération. "Immobilisation complète de la jambe pendant six semaines. Je ne peux pas poser le pied. J'ai une botte et des béquilles. C'est impossible, je vous le dis clairement", a-t-il avoué. Tous les soirs, il doit également se faire une piqûre d'anticoagulant afin d'éviter une phlébite.

Malgré tout, Bruno compte bien partir en vacances au Portugal avec Alicia le week-end prochain.