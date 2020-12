Bruno Masure bisexuel - Mireille Dumas l'a forcé à faire son coming out : "Elle m'a bien baisé"

Tirer les vers du nez, c'est un peu la spécialité de Mireille Dumas, grande papesse de la psychanalyse télévisée. Hélas, Bruno Masure garde un souvenir amer de son passage dans l'un de ses programmes. Le présentateur avoue avoir été forcé à étaler sa vie privée à une époque où celle-ci aurait pu lui porter préjudice. "Pour une de ses premières émissions de confidences, elle s'est mise à gratter sur mes orientations sexuelles alors que je n'étais pas venu pour ça, se souvient-il dans le magazine Garçon. J'ai vu rouge. J'ai commencé par ne pas lui répondre, et elle n'arrêtait pas de revenir à la charge. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, et comme un con, j'ai tout lâché, je lui ai dit que j'aimais les filles et les mecs. Donc on peut dire qu'elle m'a bien baisé."

Les médias, c'est terminé pour lui. Dégoûté du métier, Bruno Masure assure avoir raccroché pour toujours. Il distille, en lieu et place, quelques piques savamment publiée sur son compte Twitter quand l'envie le prend. En ligne de mire, outre Mireille Dumas, ses confrères et consoeurs de la télévision, de Laurence Ferrari à Pascal Praud, en passant par Gérard Holtz ou Jean-Pierre Pernaut, "la honte de la profession". "Je m'en fiche que les gens soient au courant de ce que je suis aujourd'hui, poursuit-il. Mais à l'époque, ils n'avaient pas à savoir si j'aimais les cougars ou les minets ! Encore une fois, je me suis fait avoir..."

Bruno Masure a été marié à une certaine Cathy et n'a pas eu d'enfants. Quand il a révélé sa bisexualité au grand jour, il avait d'ailleurs eu droit à une dizaine de lettres. Des mots tendres... mais pas que. "Trois d'insultes où je me faisais traiter de pédé et qu'il fallait que je dégage, regrette-t-il. Mais surtout les sept autres, qui venaient de petits gars de la campagne qui me remerciaient d'avouer ce que j'étais, car eux, n'y arrivaient pas. De ce point de vue-là, le résultat était positif..."

