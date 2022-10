Bruno Salomone : Une de ses ex a refait sa vie... avec un président de la République

La vie privée de Bruno Salomone est bien mystérieuse. Et pourtant. Si l'on en croit diverses sources, le comédien et humoriste a vécu une jolie romance avec une personnalité très importante du monde du cinéma... mais aussi du monde de la politique. L'ancienne élue de son coeur ? Julie Gayet, tout simplement. C'est ce que révélaient Soazig Quemener et François Aubel, en 2016, dans les pages de leur livre commun Julie Gayet, une intermittente à l'Élysée.

Bruno Salomone et Julie Gayet se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du téléfilm Familles décomposées. Divorcée du cinéaste Santiago Amigorena depuis 2006, la réalisatrice a succombé au charme et aux petites blagues bien senties de son partenaire. Pour autant, ils n'ont jamais trop souhaité évoquer cette idylle, ni pendant, ni après. C'était pourtant une jolie histoire de terre et de mer entre ces deux-là, qui se retrouvaient discrètement, à l'époque, dans une maison sur les bords de la Marne. "Elle devait s'y rendre en bateau, racontait-on. Le problème, c'est qu'elle était tellement dans son histoire qu'elle ne voulait plus bouger. Elle décalait toujours les rendez-vous qu'elle avait à Paris pour rester avec lui."

C'est vieux comme histoire dis donc !

En 2012, après deux années d'une belle complicité, ils ont fini par se quitter. Quand elle a accepté de tourner dans Nos plus belle vacances, le premier film de Philippe Lellouche, Julie Gayet avait appris à son entourage professionnel qu'elle "s'était fait larguer". On sait, pourtant, que quand elle a croisé la route de François Hollande, l'actrice n'était pas totalement célibataire - ni lui, d'ailleurs ! S'ils vivent aujourd'hui des jours paisibles, on ignore où en est Bruno Salomone, sentimentalement parlant. "C'est vieux comme histoire dis donc, vous sortez de vieux vieux scoops, plaisantait-il récemment à propos de Julie Gayet sur le plateau de l'émission Je t'aime etc, sur France 2. Ca commence à être périmé. Mais je garde toujours un bon souvenir de mes histoires d'amour..."