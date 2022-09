Julie Gayet aux anges avec François Hollande : les jeunes mariés en fête à la Tour Eiffel

La Tour Eiffel brillait encore plus que d'habitude ce jeudi 22 septembre. Et pour cause : Thierry Marx, l'un des chefs les plus respectés de France inaugurait Madame Brasserie, sa toute nouvelle adresse au premier étage de la dame de fer. Pour l'occasion, les invités ont été triés sur le volet. Outre de grands noms de la gastronomie tel Frédéric Anton, chef de l'établissement Le Jules Verne, au deuxième étage du célèbre monument parisien, du beau monde a tenu à être présent pour célébrer un tel événement.

En amoureux du terroir et de la bonne chère, Julie Gayet et François Hollande ont pris la pose au côté de Thierry Marx avant de trinquer à cette ouverture et de goûter à ses plats, une cuisine à laquelle ils n'auraient sûrement pas dit non pour leur mariage secret célébré trois mois plus tôt à Tulle, en Corrèze. Autres couples phares de la soirée : Antoine Duléry et Pascale Pouzadoux, l'humoriste Michel Leeb, papi gâteau et comblé, sa femme Béatrice, Pascal Légitimus et Adriana Santini, Franck Leboeuf et ChrisLaure, le compositeur Yvan Cassar et Anne Gubian ainsi que William Leymergie et Sophie Davant.

Cette effusion d'amour n'a pas empêché les âmes solitaires de s'éclater ! De Pascal Elbé à l'urgentiste Patrick Pelloux, en passant par Lilou Fogli, venue sans son amoureux Clovis Cornillac, les comédiennes Isabelle Vitari et Noémie Caillault ou encore l'animatrice Catherine Ceylac.

Evidemment, Madame Brasserie ne serait pas ce qu'elle est sans les nombreuses têtes pensantes et les talents qui l'ont accompagnée dans son développement. A cette inauguration étaient donc aussi présents Patrick Branco-Ruivo, directeur général de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel et Jean-François Martins, son président, Ramy Fischler, designer du restaurant et son épouse ainsi que Nicola Delon, architecte de Madame Brasserie. En bref, une soirée de rêve dans un cadre idyllique, un plan parfait pour se réconforter après la rentrée et dire au revoir à l'été comme il se doit !