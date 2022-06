Bruno Sanches gravement blessé : une opération l'a sauvé de la tétraplégie

Ce jeudi 9 juin 2022, TF1 diffuse un nouvel épisode inédit de la saison 2 de HPI, la série phénomène qui réalise chaque semaine des records d'audiences. Ce succès, la fiction policière le doit à son scénario singulier mais aussi à ses acteurs, à savoir Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou et Bruno Sanches entre autres. Ce dernier a été choisi pour jouer le rôle du sympathique policier, bon copain du personnage Morgane. Dans le passé, Bruno Sanches était déjà très populaire aux yeux du grand public en formant le duo Catherine et Liliane sur Canal+ avec Alex Lutz.

L'acteur franco-portugais a toujours eu un goût prononcé pour la comédie et c'est donc tout naturellement qu'il a suivi les cours Florent à l'adolescence. Mais alors qu'il découvrait seulement sa passion, Bruno Sanches a été victime d'un lourd accident. "En deuxième année à Florent, il chute, se brise la nuque lors d'une acrobatie. Moelle épinière en partie sectionnée, plus de sensations au-dessous du cou", nous apprend Le Parisien qui lui consacre un portrait.

Le comédien alité plusieurs mois

Bruno Sanches manque alors de peu de se retrouver tétraplégique à vie mais une "opération de 13 heures le sauve. Puis une seconde". Un épisode marquant qui a modifié pour toujours sa vision de la vie. "J'ai commencé à croire aux pensées positives grâce à un médecin qui m'a dit : il y a 70 % de chances que l'opération ne remarche pas, mais il y a 30 % qui dépendent de votre force mentale. Je me suis accroché à l'idée qu'avec la volonté tout est possible. Quand on est alité trois-quatre mois, on a le temps de réfléchir, de se remettre en question. Cet accident a été un tournant. Après, tu apprends à relativiser", a-t-il confié à nos confrères.



Depuis, Bruno Sanches est devenu un adepte de la méditation. Une pratique qu'il a poursuivi même lorsque son quotidien a encore une fois été bouleversé en devenant papa. "Avec deux enfants de 8 et 5 ans, ce n'est pas simple", reconnaît-il avec amusement. Plus à même d'apprécier sa chance, le comédien continue toutefois de lutter avec ses émotions, comme tout le monde. "Je ne deviens pas Bouddha : j'ai des angoisses, je peux être colérique. Mais, je n'ai plus le même rapport à la vie. Avant l'accident, je me sentais fort comme un homme de 20 ans. Et là, la vie te dit si je veux, je te prends. C'est une chance d'être vivant", a-t-il souligné.