Mehdi Nebbou (HPI) papa d'une fille de 13 ans : elle n'est pas toujours tendre avec lui !

Les enquêtes continuent pour Morgane et Karadec dans HPI ce jeudi 2 juin 2022. TF1 diffuse le 6e épisode de la saison 2 dans lequel le meurtre d'un jeune homme devra être résolu. Une saison 2 qui confirme jusqu'à présent le succès de la fiction, laquelle réunit en moyenne 8 millions de téléspectateurs derrière leurs écrans chaque semaine. Alors, forcément, Mehdi Nebbou ne pourrait pas être plus heureux. "HPI a changé ma vie. Je reçois beaucoup plus de propositions et cela m'ouvre le champ de tous les possibles", s'est-il réjouit lors d'une interview pour Gala, parue ce jeudi.

Mais avant de voguer vers d'autres aventures, le comédien de 51 ans va continuer d'incarner avec plaisir le policier un peu coincé de la série et de donner la réplique à Audrey Fleurot. Et pour cause, une suite a été commandée. "La saison 3 est déjà dans les tuyaux, mais il ne faudra pas s'endormir sur nos lauriers", a-t-il annoncé à nos confrères.

Sa fille, sa première fan

Cette nouvelle risque bien de ravir sa plus grande supportrice, à savoir sa fille de 13 ans qui vit à Berlin et qui est le fruit de sa relation avec une photographe berlinoise dont il est séparé depuis onze ans. "Ma fille est fan du personnage d'Audrey, de ses tenues, de ses dialogues, de sa liberté", a-t-il fait savoir. En plus de savourer la singularité du personnage Morgane, la fillette est surtout très attentive à la mise en scène des comédiens, n'hésitant pas à partager ses critiques avec son père. "Elle me fait aussi des retours sur nos jeux d'acteurs, pointe parfois les moments où elle trouve que je ne suis pas à mon maximum. Elle a une vraie sensibilité artistique", confie Mehdi Nebbou.

Mais, malgré ces quelques remarques de temps à autres, la pré-adolescente "ne s'est jamais autant passionnée pour une série". À tel point qu'elle ne se sépare pas d'un souvenir de tournage : "À l'école, elle porte même le tee-shirt que nous avions pendant le tournage avec un dessin d'Audrey et moi. Je n'en reviens pas."

Après sa séparation avec la mère de sa fille, Mehdi Nebbou a tenté de refaire sa vie avec Margaux Chatelier, une jeune actrice de 19 ans sa cadette. Ils avaient officialisé leur relation en 2016 au Festival International du Film de Marrakech. La jolie blonde a notamment été vue dans Commissaire Magellan, Julie Lescaut ou encore Profilage. S'ils n'ont jamais communiqué sur leur rupture, Margaux Chatelier est aujourd'hui en couple avec un certain Marcy de Soultrait. Et les deux se sont même mariés en 2021.