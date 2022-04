Bruno Solo papa inquiet : comment il a prévenu son fils des dangers de la pornographie...

Bruno Solo est au top de sa forme. À 57 ans, il multiplie les pièces de théâtre, s'attèle au projet anniversaire de la série Caméra Café sur grand écran et a sorti Les visiteurs d'Histoire, son ouvrage publié en octobre aux éditions du Rocher. Ce constat jouissif l'est tout autant d'un point de vue personnel. L'acteur partage la vie de Véronique Cloche-Pin, avec qui il a deux enfants, Angèle, 17 ans et Tom, 20 ans. Ce dernier a beau être né d'une précédente relation de la maquilleuse, Bruno Solo le considère comme son propre fils. Il l'a d'ailleurs adopté quelque temps après avoir rencontré la femme de sa vie.

Dans l'émission L'intimiste, nouveau programme de Michel Cymes diffusé sur sa chaîne Youtube Dr Good!, Bruno Solo s'est penché sur sa relation avec Tom et sur les valeurs qu'il voulait à tout prix lui inculquer notamment sur le rapport aux femmes. D'après la star de La vérité si je mens, tout est une question d'éducation : "Mon fils, quand il a eu 12-13 ans, j'ai commencé à lui parler de la pornographie. Je lui ai dit 'écoute Tom, tu vas être confronté à la pornographie'. (...) Je ne te dis pas si tu l'as fait ou pas, tu seras susceptible de le faire, tu l'as peut-être déjà fait et c'est ton problème, et ça ne me pose pas de problème ! En revanche, j'ai dit 'Ce que tu vas voir, quand une fille dit non, ça veut dire non. Les films pornographiques, ce n'est pas toujours le cas'."

Pour lui, faire la différence entre la vraie vie et ce que les adolescents peuvent découvrir sur les écrans est primordial. Son discours à Tom est donc allé dans ce sens : "Ce que tu vois ce sont des performances, ce sont des acteurs, c'est monté. On voit une prise, c'est un contre-champ, je travaille dans le cinéma, je t'ai déjà expliqué. Tu es déjà venu sur un plateau, on ne passe pas d'un orifice à un autre, c'est dangereux, tout ça est sous contrôle."

S'il ne se fait pas d'illusion sur le fait que Tom a déjà visionné des vidéos pornographiques, pour Bruno Solo, sa mission est terminée et réussie : "Je me doute bien qu'il en a regardé mais il était préparé à ça. Il faut préparer les enfants à ça. Ça me dévaste l'accès à la pornographie. (...) Il faut aussi donner aux parents les moyens de répondre aux questions qui pourront être posées par des enfants." Pour Bruno, c'est tout sauf en Solo que les jeunes doivent être sensibilisés.

Découvrez l'intégralité de l'émission en cliquant ICI.