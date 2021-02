Bruno Solo papa de deux enfants, dont un adopté : " Je n'ai jamais fait de distinguo"

En rencontrant sa femme Véronique Clochepin en 2002, Bruno Solo a également fait entrer dans sa vie le fils de la maquilleuse professionnelle, un petit Tom âgé à l'époque de 2 ans et demi et dont le père était absent. D'abord beau-père aimant, le comédien de 56 ans s'est par la suite décidé à passer un grand cap : celui de l'adoption.

"J'ai adopté mon petit garçon Tom, à l'âge de 2 ans et demi", a-t-il confirmé à Thierry Ardisson dans Salut les Terriens en février 2018. "Il m'appelle papa, il a mon nom [Lassalle, NDLR]. Je l'aime comme mon fils et je n'ai jamais fait de distinguo", a-t-il ajouté ensuite. Bruno Solo et Véronique Clochepin ont donné en 2005 une petite soeur à Tom, prénommée Angèle. "Ma fille a la même maman", avait précisé le comédien.

C'est bien l'une des rares fois, si ce n'est la seule, que Bruno Solo a évoqué publiquement sa vie de famille. Dans les années 2000 toutefois, il prêtait son image à la marque pour bébés Aubert lors d'une série de publicités télé. Il en profitait alors pour incarner un père de famille et racontait son quotidien de jeune parent, alors probablement tiré de faits réels. "Ce n'est pas évident de s'endormir avec une alarme qui te hurle dans l'oreille toute la nuit", déclarait-il par exemple ou encore "le lendemain matin, tu te réveilles avec une tronche de pompier un lendemain de bal de 14 juillet". Mais, malgré le manque de sommeil évident qu'il a rencontré avec l'arrivée de ses deux enfants, Bruno Solo a assurément décroché le rôle de sa vie en devenant papa.

Un rôle d'autant plus significatif pour lui depuis qu'il a perdu ses deux parents. "J'ai eu la douleur de perdre mon père. (...) Je l'ai perdu il y a cinq mois et je viens d'enterrer ma maman, c'est une période cruelle", confiait-il avec émotion dans les colonnes d'Ici Paris en 2019.