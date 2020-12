Bryan (Secret Story) en couple : sa compagne, connue, était au coeur d'un scandale

En 2017, Bryan Dubois était révélé au grand public dans Secret Story 11. Son secret ? "Je suis multimillionnaire". Très vite, son attitude jugée arrogante avait déplu. Cela lui a tout de même valu d'être repéré par la production des Anges pour participer à la saison 3 des Vacances des Anges en 2018. On l'a ensuite retrouvé dans Les Princes en 2019. Il venait conquérir le coeur de la belle Dita. Une jeune femme avec laquelle il était en couple à l'issue du tournage de 10 Couples parfaits cette année. Mais leur idylle n'a pas duré, pour le plus grand malheur du jeune homme. Il aurait toutefois fini par se consoler dans les bras d'une jeune femme bien connue des fans de Touche pas à mon poste.

Le 21 décembre, Bryan a assuré qu'il avait retrouvé l'amour. Et la jeune femme en question n'est pas une inconnue. Il s'agit de Soraya Riffy qui s'est retrouvée au coeur d'une grosse polémique en 2016. Lors des 35h de Baba (C8), Jean-Michel Maire s'était permis de l'embrasser sur le haut de la poitrine sans son consentement. Une séquence qui avait fait scandale ! Le chroniqueur avait rapidement présenté ses excuses et la belle brune avait assuré qu'elle ne saisirait pas la justice. Pourtant, un an et demi après les faits, c'est ce qu'elle a fait.

Soraya Riffy avait en effet porté plainte pour agression sexuelle. Jean-Michel Maire avait donc été entendu au commissariat de Boulogne. "Maintenant, ça va peut-être aller au tribunal, je ne sais pas encore. Ça dépend si la plainte est recevable. Après il y aura une instruction, pour l'instant on est dans les auditions", expliquait-il dans TPMP en mars 2018. Depuis, plus de nouvelles... bonnes nouvelles ?

Soraya semble en tout cas être passée à autre chose avec le frère de Sébastien Dubois. Afin d'officialiser leur relation, Bryan a posté une photo sur laquelle il l'embrasse, un sac de Louboutin à la main. Et il lui a fait une déclaration d'amour... particulière en légende : "Je t'aime. Tu es la femme de ma vie @soraya.riffy. Tu m'as prouvé que tu étais la femme parfaite et aussi parfaitement refaite. J'aime ton boule de malade et ton coeur gros comme tes gros lolos."