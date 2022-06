C à Vous - Anne-Elisabeth Lemoine très gênée après une bourde sur la mort de Gaspard Ulliel

Jérôme Commandeur était l'invité de C à Vous ce mardi 21 juin. Le comédien et réalisateur venait promouvoir la sortie prochaine de sa comédie Irréductible, attendue en salles le mercredi 29 juin prochain. C'est avec sa bonne humeur légendaire que le cinéaste a donc pris place autour de la table avant de basculer dans l'émotion sans s'y attendre. Pour introduire le succès annoncé de son second film, des images du Grand Prix qu'il a reçu au festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier ont été diffusées, dévoilant une partie de son discours au cours duquel Jérôme Commandeur a bien failli pleurer.

En retour plateau, l'acteur et réalisateur était tout aussi ému que sur les images. Sauf qu'Anne-Elisabeth Lemoine n'avait visiblement pas saisi la raison pour laquelle il était aussi émotif sur l'instant avant que Jérôme Commandeur ne prenne la parole : "On démarre sur une note un peu... C'était le soir du décès de Gaspard Ulliel. [...] C'est pour cela que j'étais très très ému" a-t-il indiqué à l'animatrice qui, en l'espace d'une seconde, a basculé dans un moment de gêne.

Anne-Elisabeth Lemoine ne savait tout bonnement plus où se mettre : "Ah pardon, ça m'avait échappé" a-t-elle lâché, mal à l'aise, avant d'essayer de changer de sujet. Loin d'être offusqué par ce petit couac de son hôte, Jérôme Commandeur a continué comme si de rien n'était, indiquant être "hyper heureux de ce prix." Mais pour la présentatrice de 51 ans, difficile de repartir sereinement étant donné qu'elle avait préparé toutes ses questions sur le sujet de l'émotion sans savoir que cette dernière avait été grandement causée par la disparition de Gaspard Ulliel.

"Vous n'aviez visiblement pas préparé ce discours... Euuuuuuh, du coup je suis un peu... Oui, ça ne marche plus les questions" a-t-elle admis. Heureusement pour elle, Jérôme Commandeur ne lui a pas tenu rigueur de cette nouvelle bourde : "Faites, faites... Allez-y je suis de bonne composition" a-t-il répondu avec humour. Une bonne ambiance qui a fini par détendre l'atmosphère légèrement lourde depuis le départ...