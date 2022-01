Festival de l'Alpe d'Huez 2022, le palmarès ! Audrey Lamy émue aux larmes face à Jérôme Commandeur

Clap de fin pour la 25e édition du Festival de l'Alpe d'Huez ! Samedi 22 janvier 2022, après six jours de projections aux pieds des pistes, s'est tenue la cérémonie de clôture. Le jury a finalement fait son choix parmi les dix films en compétition. Privés de ski et de raclette après avoir été testés positifs avant le départ, Michèle Laroque (la présidente du jury cette année) et son juré Malik Bentalha ont malgré tout suivi de près le festival, aidés à distance par leurs camarades Mathilde Seigner, Joséphine Japy et Ruben Alves.

Le tout premier prix a été remis à Audrey Lamy, pour son rôle dans La Brigade : celui de Cathy, 40 ans, qui rêve de diriger son restaurant depuis toute petite, mais qui se retrouve cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Très émue au moment de monter sur scène, la comédienne a réagi - bien sûr - avec humour : "Ça me fait tellement plaisir. J'ai accouché il n'y a pas longtemps [à l'été 2021, de son deuxième enfant, NDLR] donc j'ai les hormones en feu et c'est pour ça que je pleure autant aussi." Un peu plus tard, au micro de Purepeople.com, l'actrice de 41 ans a ajouté : "C'est mon premier prix d'interprétation et je suis très honorée que ça se fasse ici, dans ce festival de la comédie (...) et je suis encore plus touchée d'avoir ce prix pour ce film là, avec un message très fort." Rendez-vous en salles le 23 mars !

Pour ce qui est de son imposant trophée, la soeur d'Alexandra Lamy se moque bien de savoir ce qu'elle va en faire, tant elle est ravie de l'avoir entre ses mains. "Tout le monde me dit : 'Oh c'est lourd, oh c'est énorme.' Mais je m'en fous !" Un enthousiasme partagé par le réalisateur du film On sourit pour la photo, François Uzan, qui repart quant à lui avec le prix spécial du jury. "Ça fait bizarre parce que d'habitude, je perds énormément, je suis un mec qui perd en festival donc c'est très bizarre de gagner ! De gagner pour ce film, qui est très perso, de gagner avec Pascale [Arbillot] et Agnès [Hurstel] à mes côtés (...). C'est un peu beaucoup pour une seule personne, pour une première fois."

Le prix d'interprétation masculine était quant à lui un prix de groupe, puisque les acteurs du film Au revoir le bonheur ont tous été récompensés ! Antoine Bertrand est donc ravi de repartir au Québec "15 kilos plus lourd" : "C'est génial pour le film (...), ça donne une belle visibilité", a-t-il commenté, peu après la cérémonie de clôture.

"Une pensée du coeur" pour Gaspard Ulliel

La surprise et le bonheur étaient également palpables du côté des comédiens Ahmed Sylla et Bertrand Usclat, et des réalisateurs Olivier Ducray et Wilfried Meance, récompensés du prix du public pour la comédie Jumeaux... mais pas trop !. "C'est le début de quelque chose ce prix !", a annoncé Bertrand Usclat, ravi de décrocher un prix pour son premier film. De son côté, Ahmed Sylla reconnaît que s'il fait "ce métier, c'est en grande, grande, grande partie grâce au public, qui (le) porte depuis (ses) débuts" : "Je n'ai pas fait d'école de cinéma, d'école de théâtre, j'ai vraiment appris sur le tas et avec l'amour des gens. Donc quand ils te le rendent comme ça, au centuple, tu ne peux que les remercier et espérer que ça continue."

Enfin, le grand prix a été attribué à Jérôme Commandeur pour Irréductible. Le réalisateur et comédien, accompagné dans cette victoire par Pascale Arbillot (également à l'affiche), n'attendent plus qu'une chose : fêter ce prix avec le reste de l'équipe, qui compte notamment Gérard Darmon, Valérie Lemercier, Esteban, Laetitia Dosch... Jérôme Commandeur a également eu "une pensée du coeur" pour Gaspard Ulliel, décédé le jour de la projection du film Irréductible au festival.

Palmarès du Festival de l'Alpe d'Huez 2022 :

Prix d'interprétation féminine : Audrey Lamy (La Brigade)

Prix d'interprétation masculine : Antoine Bertrand, Patrice Robitaille, Louis Morissette et François Arnaud (Au revoir le bonheur)

Prix du public : Jumeaux... mais pas trop !

Prix spécial du jury : On sourit pour la photo

Grand prix : Irréductible