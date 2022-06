C à Vous - Arrivée en catastrophe d'un chroniqueur, en retard : "J'ai eu un peu peur !"

Quand on évolue dans le milieu de la télévision, il faut parfois faire avec les fameux aléas du direct. L'émission C à Vous y a d'ailleurs eu droit ce jeudi 9 juin, à quelques jours de rendre l'antenne pour des vacances estivales bien méritées après une saison mouvementée. Avant d'accueillir les nouveaux invités de son programme, Anne-Elisabeth Lemoine a fait intervenir ses chroniqueurs parmi lesquels Mohamed Bouhafsi. A l'issue de sa chronique, l'animatrice est naturellement passée au lancement du 5 sur 5, celle de Matthieu Belliard, comme elle en a l'habitude les autres jours de la semaine. Sauf que cette fois-ci, pas de Matthieu Belliard à l'horizon.

Alors que la petite musique qui accompagne l'arrivée du journaliste touchait à sa fin, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe se sont sentis bien seuls autour de la table, au point d'éclater de rire en réalisant ce qu'il venait de se passer : "Matthieu qui arrive en courant, il devait être un peu plus loin que prévu. C'est bien la première fois !" a balancé la présentatrice, entre deux éclats de rire partagés avec Mohamed Bouhafsi, Patrick Cohen et Pierre Lescure. Heureusement, le quatuor n'a pas eu à meubler très longtemps puisque Matthieu Belliard, essoufflé et assez gêné, a fini par arriver.

"Je m'excuse, c'est entièrement de ma faute !" a déclaré le retardataire après une arrivée précipitée, ses feuilles placées sur la moitié de son visage pour masquer sa honte. "Mais t'étais où, c'est pas possible !" lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoine. Matthieu Belliard a tenté l'humour pour faire redescendre la pression du stress engendré : "J'essayais de voir si j'étais capable de changer un joint de culasse." La patronne a évidemment voulu savoir s'il avait réussi et la réponse fut un grand "non", si toutefois cette histoire de mécanique est bel et bien vraie.

Après quelques secondes de rigolade, Matthieu Belliard a fini par avouer avoir mal calculé son timing : "La réalité, c'est que j'ai couru et qu'il faut reprendre son souffle, a-t-il expliqué la voix effectivement teintée des conséquences de l'effort qu'il venait de fournir. J'ai vu le jingle du 5 sur 5 un peu loin et j'ai eu un peu peur !" Qu'il se rassure, Anne-Elisabeth Lemoine ne semble pas lui avoir tenu rigueur de cette petite erreur, "une première" qui plus est. L'animatrice aurait été bien culottée de lui remonter les bretelles, elle qui, en termes de gaffes, est toujours la reine du podium !