C'est dit ! Jenifer répond sans détour à ses détracteurs de The Voice

Membre incontournable du célèbre jury de The Voice All Stars sur TF1 depuis 2012, Jenifer est une personnalité de choix pour accompagner les candidats encore en lice pour remporter l'émission. Gagnante de la première saison de la Star Academy, la jeune femme de 38 ans a ensuite créer une véritable carrière depuis sa participation au télé-crochet. Très à l'écoute de ses petits protégés, la coach a néanmoins perdu la plupart d'entre eux lors des cross-battles, le 6 octobre dernier. La jeune Amalya reste actuellement la seule candidate de son clan à espérer gagner l'émission.

Sur son compte Instagram, ce samedi 16 octobre 2021, Jenifer a alors partagé un post encourageant sa petite protégée pour la demi-finale. "Place à la demi-finale ce soir avec de sublimes talents et la divine Amalya", a-t-elle indiqué en légende. Et de poursuivre au sujet des nombreuses critiques dont elle a été la cible dernièrement : "Pour tous ceux qui trouvent que je mets trop de coeur dans cette émission et qui estiment que je suis trop entière, voilà les émotions que je ressens ! Alors je compte sur vous pour lui offrir une jolie place en finale."