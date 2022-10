Cachou (Classe Mannequin) : À quoi ressemble sa nouvelle vie ?

Qui se souvient de Cachou ? Celles et ceux qui étaient déjà ados au début des années 1990 n'ont pas pu passer à côté de Classe Mannequin, cette sitcom diffusée sur M6 entre 1993 et 1994 et qui concurrençait Hélène et Les Garçons diffusé à cette même période sur TF1. Cachou incarnait Victoire aux côtés de Vanessa Demouy, Christine Lemler, Olivier Carreras, Thomas Jouannet et un tout jeune Laurent Lafitte.

Aujourd'hui âgée de 50 ans, Cachou est plus connue sous son vrai nom Anne-Charlotte Pontabry. Elle était ce samedi 8 octobre l'invitée de TPMP People présentée par Matthieu Delormeau sur C8. Passionnée de cuisine, elle est venue entre autres pour la présentation de son livre de cuisine Mes petites recettes faciles et gourmandes (Edition Le courrier du livre). "J'ai toujours été très gourmande, j'aime bien, bien manger, c'est important pour moi. Et pendant le confinement, il fallait s'occuper, nourrir sa famille matin, midi et soir. J'étais assez fière de mes trucs, je faisais des petites photos et un jour on m'a proposé de faire un live cuisine et j'ai adoré l'exercice, je me sentais très à l'aise. J'avais partagé une tarte que je trouvais très bonne. Et suite à cela, ma communauté m'a demandé de faire d'autres vidéos et je me suis prise au jeu en fait", a expliqué l'ex-actrice de Classe Mannequin.

Cachou est-elle toujours en contact avec Vanessa Demouy ?

Bien qu'elle se consacre entièrement à sa passion pour la cuisine, Anne-Charlotte Pontabry ne ferme pas la porte à la comédie. En 2018, elle avait joué dans la saison 2 de Mytho sur Arte aux côtés de Marina Hands. "J'adorerais faire une très belle série, un 6x52 historique ou non, une comédie que ce soit sur TF1, Netflix, n'importe quoi... Je trouve qu'aujourd'hui, les télés et les productions font vraiment des choses de super qualité. Il y a moins de cinéma mais beaucoup plus de séries et de téléfilms de super qualité", a-t-elle exprimé. En parlant de séries, Anne-Charlotte Pontabry est-elle toujours en contact avec Vanessa Demouy, sa partenaire de Classe Mannequin ? "On était très copines pendant toute cette période-là. Il n'y a jamais eu aucun problème. Mais on était collègues", a-t-elle insisté. À la question de savoir si elle pourrait rejoindre son ex-collègue dans Ici tout commence sur TF1, la mère de James (17 ans) et William (10 ans) ne dit pas non : "Pourquoi pas si le personnage est sympa. Ce serait plus un guest qu'un personne pendant cinq ans mais, pourquoi pas !"