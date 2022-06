Callan Mulvey : Que devient Drazic dans Hartley coeurs à vif ?

Bad boy sexy qui portait un anneau de piercing à l'arcade sourcilière dans la série Hartley, coeurs à vif, Bogdan Drazic (alias Callan Mulvey) était l'un des sex symbols des années 90. S'il jouait à l'époque un lycéen passionné de skateboard amoureux d'Anita à Sydney, le beau gosse - qui a remporté le Logie Awards du nouveau talent le plus populaire dans une série télévisée dramatique en 1998 - a vécu une lourde épreuve dans les années 2000. En mai 2004, il a été victime d'un grave accident de voiture qui l'a plongé dans le coma durant huit jours. A son réveil, l'acteur a perdu un oeil, la mâchoire broyée, les os de son visage disloqués et souffre de multiples fractures sur tout le corps. Pour réparer son crâne, 16 plaques de titane ont même été posées par les chirurgiens afin de lui permettre de mener une vie normale.

Déterminé à se relever de ce terrible incident et à poursuivre sa vie d'acteur, il se remet à tourner dans des séries australiennes comme Underbelly et Summer Bay en 2006 et 2008. Il poursuit ensuite dans la série Rush entre 2008 et 2011 qui signe véritablement son grand retour sur petit écran mais aussi dans la mini-série Bikie Wars : Brothers in Arms, diffusée en 2012.

Le cinéma lui ouvre enfin les portes en lui proposant des super-productions notamment dans Zero Dark Thirty, de Kathryn Bigelow, en 2012, dans 300 : La Naissance d'un empire, de Noam Murro et dans Captain America, le soldat de l'hiver, en 2014. En 2016, il joue dans Batman vs Superman : L'Aube de la justice où il incarne le rôle d'Anatoly Knyazev, surnommé KGBeast, chef de la mafia russe Solntsevskaya Bratva qui travaille notamment comme homme de main du Pingouin. La même année, il joue également dans l'adaptation Warcraft : Le Commencement, une adaptation de Duncan Jones.

Plus récemment, en 2020, il joue auprès d'Eva Green dans la série The Luminaries et dans Shadow in the cloud aux côtés de Chloë Moretz. En 2022, il sera dans le film The Gray Man d'Anthony et Joe Russo avec Ryan Reynolds et Chris Evans.

Côté coeur, il est marié à une enseignante, Rachel Thomas, depuis décembre 2010.