Calvin Harris célibataire : il s'est séparé de sa sublime petite amie mannequin !

Calvin Harris va-t-il réussir à se caser ? Le DJ de 38 ans, l'un des plus célèbres de la planète, est une nouvelle fois célibataire depuis quelques jours, après s'être séparé de sa dernière petite amie, Aarika Wolf, un mannequin de 27 ans. Une rupture en bons termes, selon The Sun. "Calvin voulait passer plus de temps hors des Etats-Unis, notamment dans sa ferme à Ibiza mais Aarika a du travail ici", a expliqué l'un de leurs proches.

"Il va avoir une année chargée, avec de très nombreux shows dans le monde entier, ce qui veut dire qu'il va passer encore pas mal de temps loin d'elle, sur la route encore. Ils ont parlé de leur futur en tant que couple et ont décidé que c'était le bon moment pour se séparer. C'est vraiment triste mais tous les deux savent que c'est mieux ainsi", a conclu cette source au magazine. Contacté, leur attaché de presse n'a pas encore répondu.

Il faut dire que le couple a vécu une histoire mouvementée ! En 2014, ils se rencontrent à un concert du DJ, qui commence à s'imposer à cette période comme l'un des meilleurs du monde. Ils vivent une romance de quelques mois avant que Calvin Harris ne rencontre Taylor Swift et ne s'affiche avec elle très rapidement.

Avec l'actrice et chanteuse de Shake it Off, il restera quinze mois avant une séparation très difficile, où il a tout déballé sur les réseaux sociaux, l'accusant de lui briser le coeur. Plus tard, alors qu'il commençait à faire son deuil de la relation, il s'était excusé de tout ce déballage public. "Je protégeais ce que je considère comme mon seul talent au monde en train d'être déprécié", avait-t-il expliqué au magazine GQ. "J'avais l'impression que les choses s'empilaient sur moi et c'est à ce moment-là que j'ai craqué."

Il avait ensuite retrouvé la sublime Aarika et officialisé leur relation lors d'une virée au Mexique. Elle l'a, depuis, accompagné discrètement pendant plus de quatre ans avant que la distance et le travail prenant du DJ ne les éloigne. On espère qu'un jour, ils pourront se retrouver !