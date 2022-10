Camélia Jordana pimpante dans un look 70's : elle subjugue lors d'une avant-première bouleversante

Le cinéma était au rendez-vous, jeudi 27 octobre à l'UGC Les Halles à Paris à l'occasion de l'avant-première du film Vous n'aurez pas ma haine. Mais la mode aussi, avec Camélia Jordana qui a fait sensation lors du photocall dans une superbe tenue associée au style des années 70, à savoir une magnifique chemisette beige et noire, un jean à pattes d'éléphant et une paire de talons noirs. Sans oublier sa coiffure et son make-up impeccables ainsi que sa ravissante paire de boucles d'oreilles. La classe en personne ! À noter qu'elle était accompagnée de Anne Azoulay, Kilian Riedhof, Farida Rahouadj, Zoe Iorio et Pierre Deladonchamps pour cet événement.

L'histoire de Vous n'aurez pas ma haine est bouleversante puisqu'elle raconte l'histoire vraie d'Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris Malgré la douleur et le deuil, une voie possible. A la haine des terroristes, Antoine oppose l'amour qu'il porte à son jeune fils et à sa femme disparue. Dans ce long-métrage de Kilian Riedhof, Camélia Jordana joue Hélène, l'être perdu et Pierre Deladonchamps, Antoine, celui qui est resté...

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse originaire de Toulon éblouit les photographes grâce à son look. En effet, le 11 mai dernier, elle se dévoilait dans une sublime robe noire à poids, à l'occasion de son concert dans la mythique scène parisienne de l'Olympia. Salle qu'elle avait enflammée en chantant notamment son titre Mon Roi ou encore son featuring avec Vitaa et Amel Bent, Où je vais, en présence des deux chanteuses. Dadju avait également collaboré avec elle, sur le titre Loco.

Il est le bienvenu

"Je ne suis évidemment toujours pas redescendue de ce nuage olympien. Merci pour tous vos mots, votre amour, vos yeux brillants de joie et d'émotions pleines. Ça valait le coup d'attendre 13 ans... Je vous ai senti.e.s, vu.e.s et serré.e.s. Merci pour la chaleur, pour le retour de la vie grande et large. Merci à toute mon équipe extraordinaire. Ce spectacle est un bout de nous et c'est complètement dingue de le partager avec vous", s'était-elle félicitée sur Instagram.

Mais si tout se passe bien pour l'artiste de 30 ans côté musique, elle se confiait en janvier 2021 dans les pages de Paris Match sur son célibat et notamment sur sa faculté, malgré elle, à faire "peur aux hommes". Elle déclarait ainsi être toujours à la recherche de son prince charmant : "Il n'est pas dans ma vie. Mais il est le bienvenu". Peut-être l'a t-elle trouvé depuis ? Le mystère est maintenu !