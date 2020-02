Cameron Diaz jeune maman : son mari lui fait une magnifique déclaration d'amour

Mariée depuis 2015 à Benji Madden, Cameron Diaz a trouvé l'homme idéal. Attentionné, doux et prévenant, le guitariste de Good Charlotte ne perd jamais une occasion de déclarer sa flamme à sa femme. Pour preuve, il a publié une magnifique déclaration d'amour à sa femme le 22 février 2020. En légende d'une peinture représentant des roses rouges, il écrit :"Ma femme et ma fille me remplissent de gratitude. Chaque jour, je me sens tellement chanceux. Je voulais juste le dire haut et fort !" Un petit mot plein d'amour qui a fait fondre tous les abonnés du musicien conquis par le romantisme et la tendresse de sa publication. Un vrai gentleman !

Parents d'une petite fille Raddix, née le 30 décembre 2019 d'une mère porteuse, Cameron et Benji sont plus heureux que jamais dans cette nouvelle vie à trois. L'actrice du film The Mask avait fait la connaissance de Benji à l'occasion d'un barbecue qu'elle avait organisé chez elle. Interviewée par Andy Cohen, Cameron avait expliqué que c'était le frère de Benji, Joel, qui les avait présentés. "Je connaissais Nicole et Joel bien avant ma rencontre avec Benji. Ils étaient chez moi pour un barbecue lorsque Joel m'a dit : 'Hey, mon frère peut-il nous rejoindre ?' Et j'ai dit : 'Bien sûr, c'est la famille.'" avait-elle raconté. Depuis, le couple vit un bonheur sans nuages depuis leur rencontre. Heureuse d'avoir trouvé enfin l'homme de sa vie, elle confiait :"Personne ne lui arrive à la cheville. Tout le reste s'est évaporé (...) Le véritable amour ressemble à ça". Et on veut bien la croire !